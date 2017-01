Na počivališču odkrili človeka s tiralice

LORMANJE – Policisti PP za izravnalne ukrepe (PPIU) Maribor so v nedeljo ob 21.40 med kontrolo potnikov avtobusa romunskih registrskih tablic na počivališču Lormanje v smeri Murske Sobote odkrili 35-letnika, zoper katerega je bilo na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo razpisano iskanje.

35-letnika so pridržali in privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ta pa je zanj odredil sodno pridržanje, so sporočili iz PU Maribor.