Na pobočju našli kolesarja

SEŽANA – Ob 15.48 so na pobočju Zidovnika, v neposredni bližini Sežane, na gozdni poti našli nezavestnega kolesarja.



Zaradi težko dostopnega terena so posredovali tudi gasilci ZGRS Sežana, ki so ponesrečencu na kraju dogodka nudili prvo pomoč do prihoda ekipe reševalcev NMP Postojna in jim nato nudili pomoč pri imobilizaciji, dokončni oskrbi in prenosu do reševalnega vozila, so zapisali na upravi za zaščito in reševanje.