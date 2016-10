Na pločniku so ga našli nezavestnega

KOPER – V ponedeljek ob 23.14 so policiste obvestili, da je v Kopru padel motorist.

Na kraju so ugotovili, da je državljan Bolgarije, ki začasno prebiva v Kopru, vozil z motorjem po kolesarski stezi od Kopra proti železniški postaji in padel na pločniku.

Nezavestnega so ga odpeljali v izolsko bolnišnico. Odredili so mu strokovni pregled za alkohol, mamila in zdravila.

Po ugotovljenih poškodbah in analizi strokovnega pregleda bodo ustrezno ukrepali, so sporočili iz PU Koper.