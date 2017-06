Na Plešičevi ulici je pristopil od zadaj in ...

LJUBLJANA – V sredo nekaj pred 17. uro so policiste obvestili o drzni tatvini na Plešičevi ulici.

V poročilu PU Ljubljana so zapisali, da je neznani mlajši moški od zadaj prišel do oškodovanke, ki je hodila po pločniku, in ji z vratu strgal verižico. Po dejanju je stekel proti Pečnikovi ulici.

V dogodku ni bila poškodovana.

Opis storilca

Moški s kratkimi svetlejšimi lasmi. Oblečen je bil v črne kratke hlače, majico s kratkimi rokavi na hrbtni strani bele barve, spredaj pa s potiskom. Obut je bil v temnejše športne copate.