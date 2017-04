Na Planini Dol našli mladoletnika

KAMNIK – Danes nekaj pred 18. uro je uprava za zaščito in reševanje poročala, da so na območju Velike planine našli mlajšo osebo. Pri PU Ljubljana so nam povedali, da je danes ob 17.55 na operativnokomunikacijski center PU Ljubljana poklical moški in povedal, da je na Planini Dol našel mladoletno osebo, ki se je pri sestopu ločila od staršev. O tem je bil nemudoma obveščen regijski center za obveščanje v primeru prijave pogrešanja osebe.

V nadaljevanju je bila aktivirana gorska reševalna služba Kamnik, ki je odšla na Planino Dol in prevzeli mladoletnika ter ga predali staršem, ki so ga čakali na Veliki planini.