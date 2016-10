Na parkirnem prostoru sunkovito speljeval in zaviral

NOVO MESTO – Novomeški policisti so bili 15. oktobra obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki je na parkirnem prostoru prodajalne sunkovito speljeval in zaviral.

»Policisti so izsledili 27-letnega kršitelja in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,88 miligrama alkohola. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je vozil neregistriran in nezavarovan avtomobil brez nameščenih registrskih tablic,« sporoča PU Novo mesto.

Renaulta 19 so zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.