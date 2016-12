Na parkirišču z avtom v žensko

ŠKOFJA LOKA – Škofjeločan je v četrtek popoldne pri vožnji po parkirišču trgovskega centra v Škofji Loki trčil v peško, ki je padla in se lažje poškodovala, so sporočili iz PU Kranj.

Policija opozarja voznike na previdno in počasno vožnjo na parkiriščih, varne premike z vozili in čista stekla, pešce pa na spremljanje prometa in vozil ter na predvidevanje situacij.