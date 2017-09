Na parkirišču nad avto

MURSKA SOBOTA – V soboto so policisti v Pomurju obravnavali tri prometne nesreče. V eni je bila ena oseba poškodovana, v preostalih dveh je nastala samo materialna škoda. Obravnavali so še eno poškodbo vozila na parkirnem prostoru in tri povoženja divjadi. Poleg tega so bila obravnavana štiri kazniva dejanja in sedem kršitev javnega reda.

Javni red je bil kršen petkrat v zasebnih prostorih in dvakrat na javnih krajih. Kršitelji so se ob intervencijah policistov pomirili.