Na parkirišču murskosoboške bolnišnice našli mrtvo policistko

MURSKA SOBOTA – V četrtek popoldne so na parkirišču pred Splošno bolnišnico Murska Sobota v Rakičanu v avtomobilu renault clio opazili žensko, ki ni kazala znakov življenja. Izkazalo se je, da naj bi bila mrtva v avtomobilu že več kot 24 ur.

Velika prisotnost policije na kraju ter pričevanja nekaterih očividcev so kazali, da bi lahko šlo za pogrešano uslužbenko Policijske uprave Varaždin na Hrvaškem.

Zdaj je potrjeno, da gre za 49-letno hrvaško policistko, kriminalistko Suzano Vugrinec, ki se je ukvarjala z nasiljem nad ženskami in je bila pogrešana že od nedelje, 21. maja, ko se je okoli 19.30 od doma odpeljala z zelenim vozilom renault clio registrskih oznak VŽ-198 HN. Kamere na mejnem prehodu Mursko Središče-Petišovci so posnele, da je vstopila v Slovenijo, zato so hrvaški organi sprožili mednarodno iskalno akcijo.

Po poročanju hrvaških medijev so obmejni organi potrdili, da je mejo prečkala sama, ter s tem ovrgli namigovanja, da bi lahko bila žrtev kaznivega dejanja. Sama se je namreč službeno ukvarjala z družinskim nasiljem ter nasiljem nad otroki in ženskami.

Tiskovna predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš je potrdila, da niso ugotovili znakov nasilja, nadaljnja preiskava in najbrž sanitarna obdukcija pa bosta razkrili vzrok smrti.