Na oder izstrelil raketo

KOPER – Policiste so dan pred silvestrovim ob 22.46 obvestili, da na prireditvi na Ukmarjevem trgu nekdo s pirotehničnimi sredstvi ogroža zdravje druge osebe.

Ugotovili so, da je 39-letni Koprčan na prireditveni prostor prinesel raketi. Ko je prvo prižgal, so ga varnostniki opozorili na uporabo pirotehnike na prireditvenem prostoru, vendar jih ni upošteval in je prižgal še drugo raketo, ki pa je poletela na oder.

Izdali so mu plačilni nalog. Po končanem postopku je kraj zapustil.