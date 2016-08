Na območju Nove Gorice našli več kot šest kilogramov težko granato

ŠČEDNE – V sredo ob 18.44 so v kraju Ščedne, občina Nova Gorica, našli topovsko granato, kalibra 75 mm, mase 6,1 kilograma in dva topovska vžigalnika kalibra 37 mm, mase po 0,1 kilogram.

Nevarne najdbe avstrijskega porekla iz obdobja prve svetovne vojne so odstranili in do uničenja shranili na varno pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, je poročala uprava za zaščito in reševanje.