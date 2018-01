Na obisku je dobil hude batine

MURSKA SOBOTA – Moški iz okolice Murske Sobote je v petek nekaj po 23. uri obvestil policiste PU Murska Sobota, da ga je na obisku pretepel znanec.



Policija je z zbiranjem obvestil ugotovila, da sta prijavitelja pretepla znanec in njegova brata. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v bolnišnico v Mursko Soboto, kjer so ugotovili, da je dobil hude poškodbe.

Policisti o zadevi še zbirajo obvestila.