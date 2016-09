Na Obali grozil, da bo pobil policiste

KOPER – V sredo malo po 12. uri je 46-letni moški iz občine Loški potok pod vplivom alkohola kričal in žalil natakarico v gostinskem lokalu v Kopru. Ko mu je natakarica povedala, da bo poklicala policijo, je moški dejal, da bo policiste ubil. Tudi ko so možje v modrem že prišli, je grozil, zato so morali uporabiti »individualno telesno silo in sredstva za vezanje in vklepanje – lisice«.

Odredili so mu pridržanje in izrekli globo, so sporočili.

To je le še en dogodek v nizu incidentov, ki v zadnjem času pretresajo Slovenijo. Po nedavnem streljanju v Izoli se grožnje v zdravstvenih ustanovah in policistom kar vrstijo.