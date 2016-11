Na noč čarovnic ukradli avtobus in na begu povzročili nesrečo

MARIBOR – Že ob 5.08 na 1. november je bil OKC PU Maribor obveščen, da v krožišču na Streliški cesti v Mariboru za smer Razvanje sredi vozišča stoji avtobus brez voznika. Tja je bila napotena policijska patrulja, ki je ugotovila, da sta se zgodila kaznivo dejanje in prometna nesreča.



Policisti so ugotovili, da je neznanec v noči na 1. 11. s parkirnega prostora v Razvanju protipravno vzel avtobus znamke Mercedes in se z njim odpeljal v smeri Radvanja. Med vožnjo po Streliški cesti proti Radvanju je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v prometno signalizacijo. V nesreči je nastala premoženjska škoda na avtobusu in prometni signalizaciji v višini okoli 15.000 evrov.



Policija prosi vse, ki bi kar koli vedeli o dejanju, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 ali 080 1200, kjer je zagotovljena anonimnost prijavitelja.