Na nedeljsko jutro pristal v zaščitni ogradi

KRŠKO – Ob 3.37 je na Tovarniški ulici v Krškem voznik z osebnim vozilom zapeljal v zaščitno ograjo. Gasilci PGE Krško so protinaletno in protipožarno zavarovali ter razsvetlili kraj nesreče, odklopili akumulator, preprečili iztek motornih tekočin, iztekle tekočine posuli in očistili cestišče ter s tehničnim posegom odstranili poškodovano zaščitno ograjo.

V nesreči ni bilo poškodovanih, poroča uprava za zaščito in reševanje.