Na mokrih in spolzkih cestah je pokalo

LJUBLJANA – Močno deževje, ki je konec tedna zajelo državo, je nemalo težav povzročalo tudi v prometu. Na jugu so imeli, kot je sporočil vodja Operativno-komunikacijskega centra novomeške policijske uprave Robert Perc, hude težave s plazovi, ki so zasuli ceste, nekaj odsekov je tudi zalilo, podrto drevje pa so gasilci z njih odstranjevali že v petek. A dež in mokre ter spolzke ceste so nevšečnosti povzročali tudi voznikom.

Pri Medvedjeku je voznik trčil v odbojno ograjo, zletel s ceste in se prevrnil na streho.

V križišču v Škofji Loki so trčila kar tri vozila, hujših ran k sreči ni utrpel nihče od udeležencev. Na pomoč so jim priskočili člani PGD Škofja Loka, ki so kraj nesreče zavarovali in na avtomobilih odklopili akumulatorje. Tri vozila so trčila tudi v prestolnici, natančneje v Peruzzijevi ulici; enega ranjenca so reševalci odpeljali v ljubljanski klinični center, preostali niso potrebovali bolnišnične oskrbe. Veliko srečo so imeli tudi udeleženci sobotne nezgode na glavni cesti med Mislinjo in Velenjem. Ob Hudi luknji, cesta velja za razmeroma nevarno, saj je polna ovinkov in precej ozka, sta trčila osebna avtomobila in škoda je precejšnja, a ranjen ni bil nihče. Člani PGD Slovenj Gradec so cesto očistili in pomagali pri odstranjevanju razbitih avtomobilov.

Na dolenjski avtocesti pri Medvedjeku je voznik avtomobila v soboto okrog 17.15 izgubil nadzor nad avtomobilom in trčil v odbojno ograjo. Avto je odneslo s ceste, obstal je prevrnjen na streho. Voznika so na kraju nesreče pregledali reševalci, a nadaljnje oskrbe ni potreboval. S ceste je slabe pol ure pozneje zdrsnil tudi voznik na ljubljanski obvoznici; ustavil se je za varovalno ograjo, ranjen ni bil nihče.