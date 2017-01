Na mercedesu razbili steklo in zažgali notranjost

ŠEMPETER PRI GORICI – Okoli 9. ure so policiste obvestili o poškodovanju novejšega mercedesa benza, ki ga je lastnik včeraj zvečer parkiral na parkirišču nasproti pošte v Šempetru pri Gorici.

Nekdo je razbil zadnjo levo steklo avtomobila in nato zažgal notranjost vozila z neznano vnetljivo tekočino. Policisti so v zvezi s tem obvestili tudi preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici. Okoliščine poškodovanja vozila policisti še preiskujejo in bodo glede na ugotovljena dejstva podali kazensko ovadbo na novogoriško državno tožilstvo.