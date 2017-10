Na mejni prehod pod vplivom alkohola

VINICA – Na mejni prehod Vinica je v petek popoldne z namenom vstopa v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila iz Hrvaške, ki so mu policisti zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus.



Kršitelj (29) je imel v litru izdihanega zraka 1,10 miligrama alkohola.

Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Tujca so privedli v takojšnji postopek na pristojno sodišče za prekrške, poroča PU Novo mesto.