Na mejnem prehodu so ga zasačili z ukradenim

KOPER – V soboto ob 19.57 so policisti na mejnem prehodu Starod obravnavali 33-letnega bosanskega državljana, ki se je na izstop pripeljal s škodo, so sporočili iz PU Koper. Policisti so ugotovili, da nemška registrska tablica ne pripada temu vozilu, številka šasije je pretolčena, vozilo pa je beleženo kot ukradeno, in sicer 24. septembra 2016 v Italiji (Porto Genova).

Državljana BiH so pridržali, vozilo zasegli, sledi pa še kazenska ovadba zoper njega zaradi prikrivanja.