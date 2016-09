Na meji štirje skriti v podvozju

OBREŽJE – Policisti postaje mejne policije Obrežje so včeraj dopoldne v regalu za orodje na podvozju tovornega vozila makedonskih registrskih tablic našli skrite štiri državljane Maroka, ki so se na ta način skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo.

Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom, poročajo novomeški policisti.