Na meji pijana in brez vozniškega dovoljenja

ZASAČILI SO JO

OBREŽJE – V noči na 25. oktober je na mejni prehod Obrežje na izstop iz Slovenije pripeljala voznica renaulta scenica, so sporočili iz PU Novo mesto.

Policisti so opravili mejno kontrolo in zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti 35-letni voznici iz Celja odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imela 1,14 miligrama alkohola (2,37 g/kg). Med postopkom so še ugotovili, da kršiteljica nima veljavnega vozniškega dovoljenja.

Avtomobil so ji zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.