Na meji odkrili, da tihotapita petarde

IMENO – V petek so policisti ob nadzoru pri vstopu v Slovenijo na mejnem prehodu Imeno v vozilu slovenskega državljana našli tri zavoje petard oziroma 580 različnih kosov.

Istega dne so na mejnem prehodu Bistrica ob Sotli ob vstopu v Slovenijo pri hrvaškem državljanu našli štiri zavoje oziroma 177 različnih petard.

Obema voznikoma so petarde zasegli in vsakemu od njiju izrekli po 400 evrov globe, poroča PU Celje.

Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe, kot so opekline, raztrganine rok, poškodbe oči in druge. Uporaba pirotehnike moti živali ter onesnažuje okolje. S pirotehničnimi izdelki, katerih uporaba je dovoljena, zato ravnajte preudarno, še dodajajo pri policiji.