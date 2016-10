Na meji izsledili in prijeli več tujcev

NOVA VAS – Med opravljanjem nalog varovanja državne meje so brežiški policisti v petek, 21. oktobra, zvečer v Novi vasi izsledili in prijeli več tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo.

Sedmim državljanom Afganistana in dvema državljanoma Pakistana so odvzeli prostost in jih pridržali. Po zaključenem postopku so jih predali hrvaškim varnostnim organom.