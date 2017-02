Na Mariborski povozila peški: ena ni preživela

RADLJE OB DRAVI – Sinoči ob 19.30 se je na lokalni cesti skozi Radlje ob Dravi v neposredni bližini doma starostnikov zgodila prometna nesreča, zaradi posledic katere je v UKC v Mariboru umrla 95-letna peška, poroča tiskovna predstavnica celjskih policistov Milena Trbulin.

63-letna voznica osebnega vozila je vozila proti centru Radelj ob Dravi in je na prehodu za pešce na Mariborski cesti trčila v peški, stari 76 in 95 let, ki sta prečkali vozišče. Obe peški so s kraja nesreče odpeljali v bolnišnico. 95-letnica je kmalu po nesreči preminila, 76-letnica pa je bila lažje poškodovana.