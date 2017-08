Na Mangartu našla poškodovano truplo, znana je identiteta

MANGART – Poročali smo, da so včeraj ob 14.05 policiste OKC PU Nova Gorica obvestili, da je na jugozahodni strani Mangarta (gre za 2679 metrov visoko goro v Julijskih Alpah) tuja planinka našla poškodovano moško truplo .

Takoj po obvestilu so na kraju posredovali člani dežurne ekipe za helikoptersko reševanje v gorah z Brnika in pripadniki GRS Bovec. Ugotovljeno je bilo, da sta 51-letna planinka in njen 45-letni partner, oba državljana Avstrije, v plezalno smer, ki poteka po mangartskem jugozahodnem razu, vstopila po neoznačeni poti (nemarkirani dostop) in pod sedlom oziroma pred vstopom v plezalno smer na melišču omenjenega raza (na približno 2060 metrih nadmorske višine) našla poškodovano truplo moškega. Kasneje sta sestopila na Mangartsko sedlo, ki je tudi izhodišče za vstop v omenjeno plezalno smer.

Ponesrečenega planinca so s policijskim helikopterjem prepeljali s kraja nesreče na bovško letališče, kjer ga je prevzela pristojna (pogrebna) služba. Smrt planinca je obravnaval policist gorske enote v ekipi za helikoptersko reševanje. Zdravnica ZD Tolmin na truplu ni ugotovila znakov nasilja in je odredila sanitarno obdukcijo, ki jo bodo opravili na pristojnem inštitutu za sodno medicino v Ljubljani.

V nadaljevanju postopka prepoznave je bilo ugotovljeno, da je na območju Mangarta telesnim poškodbam podlegel 71-letni moški, državljan Avstrije.

Policija je tujo krivdo izključila in bo o zadevi s pisnim poročilom obvestila okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.