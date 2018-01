Na ljubljanski šoli vlada panika: šestošolec z nožem nad vrstnike

LJUBLJANA – Starši otrok na ljubljanski osnovni šoli so obupani. Svojih otrok naj ne bi vozili v šolo, saj da se ti bojijo sošolca, ki vrstnikom že dlje časa grozi in jih nadleguje, v šolo naj bi prinesel tudi nož.



OŠ Poljane. Vir: Google streetview

Gre za otroka vrhovnega sodnika?

Po besedah našega bralca naj bi šlo za otroka vrhovnega sodnika, zaradi česar naj bi imeli na šoli zvezane roke. Za nasilnežem naj bi stali vplivni starši in odvetniki. Zaradi stanja naj bi se starši vrstnikov uprli, češ da ne bodo otrok vozili v šolo, vse dokler domnevnega nasilneža ne izključijo. Bralec dodaja tudi, da si mnogo staršev o primeru ni upalo spregovoriti na glas, saj so se bali, da bi se nasilje potem še stopnjevalo. Nedavno tega pa naj bi najstnik vrstnikom grozil tudi z nožem.

Policija je bila obveščena

Na ljubljanski policijski upravi so nam potrdili, da so bili obveščeni o dogodkih na omenjeni šoli. Več podrobnosti nam zaradi spoštovanja določil varstva osebnih podatkov in varovanja integritete otrok niso mogli izdati. Kot so še dodali, so o omenjenih dogodkih že obvestili vse pristojne institucije.

Za pojasnila smo se obrnili tudi na ravnatelja OŠ Poljane Žarka Tomšiča, ki pa dogodkov zaradi varovanja otrokovih podatkov ni mogel komentirati. Dejal je, da bodo v kratkem potekali sestanki s starši.

Šolsko ministrstvo ravnatelju nudi podporo

Starši so o dogajanju obvestili tudi ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Kot so pojasnili, so s primerom seznanjeni in so z vodstvom šole v stiku. »Ravnatelju nudimo podporo pri izvajanju ukrepov, ki jih omogoča zakon,« so dejali na ministrstvu in dodali, da so uvedli tudi inšpekcijski postopek, ki še traja, zato zadeve za zdaj ne morejo podrobneje komentirati.

Domnevnega mladega nasilneža naj bi že enkrat prešolali

Na nas se je obrnila tudi zaskrbljena mamica, ki želi ostati anonimna. Razkrila je, da naj bi zaradi omenjenega fanta v preteklosti učenci stavkali tudi na neki drugi šoli v središču Ljubljane. »Tam so z njim preživeli peklenski začetek leta in se ga dve leti poskušali rešiti, medtem ko so se poškodbe vrstile,« je zapisala bralka. Kot dodaja, jim je uspelo šele, ko so se starši obrnili na medije, takrat pa naj bi po njenih beseda tega fanta prešolali na Poljane.