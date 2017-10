LJUBLJANA – V torek ob 5.40 se je na ljubljanski obvoznici med razcepom Zadobrova proti izvozu na Zaloško cesto prevrnilo tovorno vozilo.

Posredovali so gasilci GB Ljubljana, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in počistili razlite motorne tekočine.

Poškodovanih ni bilo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.