Na ljubljanski obvoznici na streho

LJUBLJANA – V ponedeljek ob 18.31 se je na vzhodni ljubljanski obvoznici pred izvozom na Litijsko cesto voznik z osebnim vozilom prevrnil na streho.

Posredovali so gasilci GB Ljubljana, ki so zavarovali kraj nesreče, cestišče posuli z vpojnim sredstvom ter nudili oskrbo poškodovani osebi do prihoda reševalcev.