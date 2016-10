Na Ljubljanski cesti avto »pobral« označevalno tablo

NOVO MESTO – V nedeljo ob 18.42 je na Ljubljanski cesti osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v označevalno tablo.

Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč poškodovanim do prihoda reševalcev in odklopili akumulator vozila.

Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli tri poškodovane osebe in jih odpeljali v novomeško bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.