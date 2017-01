Na Linhartovi ulici iz jeklenke uhajal plin

LJUBLJANA – Ob 18.50 so v Linhartovi ulici v Ljubljani v večstanovanjskem objektu zaznali vonj po plinu. Gasilci GB Ljubljana so v kletnih prostorih našli jeklenko, ki je spuščala plin. Jeklenko so iznesli iz objekta prezračili prostore ter opravili meritve prisotnosti nevarnih plinov. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.