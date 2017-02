Na kulturni praznik oropal trgovino

KOČEVJE – Na praznično sredo so kmalu po 4. uri zjutraj PU Ljubljana obvestili o vlomu v trgovino v Kočevju. Neznanec je na vzvod vlomil skozi vrata in vstopil v notranjost, od koder je odtujil tobačne izdelke, energijske napitke in mobikartice.

Škode je za približno 3000 evrov.