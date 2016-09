Na Kranjskem na delu nepridipravi

KRANJ – Neznanec je v torek ponoči na Praprotni Polici vlomil v pomožni objekt in odtujil orodje. Iz PU Kranj so še sporočili, da je na Trgu Prešernove brigade v Kranju nekdo poškodoval avtomobil, podoben primer pa so policisti PU Kranj obravnavali tudi na Gradnikovi cesti v Radovljici, kjer sta bili na avtomobilu poškodovani pnevmatiki.