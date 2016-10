Na kraju, kjer sta umrla Ingrid in Žiga, nova nesreča

TOLMIN – V četrtek okoli 13. ure se je pri Plavah na cesti Tolmin–Nova Gorica zgodila prometna nesreča, v kateri se je voznik osebnega avtomobila lažje poškodoval.

Gre za isti odsek, kjer sta konec avgusta v hudem trčenju umrla dva voznik osebnih avtomobilov, Ingrid Mikulčić in Žiga Lapanja. Prva je na očitno izredno nevarni soški cesti trčila v vozilo drugega, za oba je bila nesreča usodna. Poročali smo, da je Anamarija, Ingridina sestra, za vedno izgubila še drugo sestro , saj je pred dvema letoma umrla tudi Ines.

Tokrat na srečo le lažje poškodbe

Tokrat se nesreča sicer ni končala z usodnimi posledicami, je pa lahko velik opomin vsakemu, ki zapelje na cesto. Četrtkovo nesrečo je tako povzročil 35-letni voznik, ki je na cesti med vožnjo iz smeri Kanala proti Solkanu zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom in trčil v odbojno ograjo. Pri tem se je lažje poškodoval.

Na kraju so ga zdravniško oskrbeli reševalci iz Nove Gorice. Nato so ga pregledali še v zdravstvenem domu.

Policisti so mu napisali plačilni nalog.

Policiji in reševalcem so pomagali tudi gasilci. Promet je bil eno uro močno oviran, so še sporočili novogoriški policisti.