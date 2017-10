Na Kozjem Vrhu bik napadel žensko

KOZJI VRH – Na Kozjem Vrhu nad Dravogradom je bik napadel žensko, poroča uprava za zaščito in reševanje. Kot so nam pojasnili pri PU Celje, so bili ob 9.18 od operativnokomunikacijskega centra obveščeni, da so na Kozji Vrh napotili reševalno vozilo, saj je bik napadel starejšo osebo. Tja je bila poslana tudi policijska patrulja.

Kako hudo je in kaj se je pravzaprav dogajalo, še ni znano. Več bo jasno v kratkem.