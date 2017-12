Na Kopah trčila smučar in smučarka

VUZENICA – V nedeljo ob 10.50 sta na smučišču Kaštivnik na Kopah v občini Vuzenica trčila smučar in smučarka. Smučarka se je pri trčenju poškodovala. Do prihoda reševalcev NMP so jo oskrbeli reševalci na smučišču, zaradi suma poškodbe hrbtenice pa je bila odpeljana v SB Slovenj Gradec.