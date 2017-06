Na klice se ni odzivala

CELJE – Včeraj ob 17.58 se na Pucovi ulici v Celju oseba v stanovanju ni odzivala na klice. Celjski poklicni gasilci so s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in omogočili dostop reševalcem in policiji.

V stanovanju so našli mrtvo osebo, poroča uprava za zaščito in reševanje.