Na Kaninu poškodovan nemški turni smučar

KANIN – Na smučišču Kanin se je v soboto dopoldne zgodila nesreča pri smučanju. Zunaj urejenih prog je padel 47-letni turni smučar, državljan Nemčije, in se poškodoval.

Oskrbeli so ga tamkajšnji reševalci, kasneje pa so ga prevzeli člani ekipe helikopterske nujne medicinske pomoči in GRS z Brnika ter ga z vojaškim helikopterjem prepeljali na zdravljenje v jeseniško bolnišnico.