Na Jurčkovi cesti je zgorel do tal

LJUBLJANA – V četrtek ob 1.09 je pred trgovino na Jurčkovi cesti v Ljubljani zagorel šotor (paviljon).

Ob prihodu gasilcev GB Ljubljana in PGD Rudnik je šotor že zgorel v celoti, tako da so gasilci pogasili le posamezna žarišča, poroča uprava za zaščito in reševanje.