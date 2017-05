Na invalidskem vozičku zapeljal v morje

IZOLA – V sredo ob 22. uri je na Sončnem nabrežju invalid iz neznanega vzroka z invalidskim vozičkom zapeljal v morje, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Mimoidoči so ga potegnili na plovilo, reševalci pa so pri transportu zaprosili še za gasilsko pomoč.

Na kraj dogodka so bili napoteni gasilci JZ GB Koper, ki so prenesli ponesrečenca s plovila na kopno in iz morja potegnili invalidski voziček.