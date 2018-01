Na hitri cesti trčil v ograjo

AJDOVŠČINA – Ob 4.40 se je na odseku hitre ceste H4 Vipava–Ajdovščina pripetila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo eno osebno vozilo, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Vozilo se je iz neznanega vzroka zaletelo v cestno ograjo, v nesreči nobeden od treh potnikov ni bil poškodovan, nastala je le materialna škoda na osebnem vozilu.

Posredovali so gasilci GRC Ajdovščina, zavarovali kraj nesreče do prihoda delavcev Darsa in policije, na poškodovanem vozilu opravili protipožarno zaščito in poskrbeli za čiščenje vozišča.