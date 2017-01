Na Goriškem kradli kolesa

NOVA GORICA – V sredo so policiste obvestili o tatvini zaklenjenega ženskega kolesa znamke Bottecchia bele in črne barve, ki je staro pet let in vredno približno 300 evrov, v Novi Gorici.

Poleg tega primera so v Novi Gorici obravnavali tudi nedavno tatvino zaklenjenega gorskega kolesa znamke Scott Nitrus, črne in sive barve, ki je staro deset let, izpred vrat stanovanja v višjem nadstropju enega od stanovanjskih blokov.

Storilec je s tem protipravnim ravnanjem lastnika oškodoval za približno 600 evrov.

Novogoriški policisti bodo podali kazensko ovadbo na novogoriško državno tožilstvo.