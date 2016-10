Na gorenjskih cestah umirajo živali

KRANJ – Gorenjski operativno-komunikacijski center je v ponedeljek prejel obvestila o petih prometnih nesrečah, eno prijavo o kršitvi predpisov o javnem redu in miru na javnem kraju in o štirih v zasebnem prostoru, s področja kriminalitete pa so obravnavali sume kaznivih dejanj tatvine, vloma in ponarejanja listin.

Tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos je zapisal: »Policisti so na gorenjskih cestah v zadnjem tednu obravnavali 12 trčenj z živalmi. Prejšnji teden je bilo takih trčenj deset, v ponedeljek pa dve. Vozniki so največkrat trčili v srne, nesreče pa so se dogajale na cestah Mojstrana–Radovna, Kropa–Lipnica, Bohinj–Bled, Hrušica–Jesenice in v Šenčurju ter Podnartu, največkrat pa v Podbrezjah.«

Kos pojasnjuje, da gre pretežno za odseke, »kjer so stalni prehodi divjadi čez cesto, vozniki pa so na zadrževanje divjadi ob cesti večinoma opozorjeni s prometno signalizacijo. Zato je tam treba voziti z več previdnosti in večjo pozornostjo ter z zmanjšano hitrostjo, ki omogoča hitrejše ustavljanje in lažje opazovanje okolice. Pri manjših hitrostih je več tudi možnosti, da bi divjad pravočasno opazili in se trčenju izognili. Dodatno nevarnost voznikom ponekod povzroča tudi megla v pasovih. Zato previdno!«