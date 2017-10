Na Gorenjskem večkrat našli malo droge

BLED – Gorenjski policisti so konec tedna v več postopkih našli manjšo količino prepovedane droge.



Na javnem kraju so jo zasegli na območju Bleda in Šenčurja, v postopku je bila vsakič po ena oseba.

V Radovljici je bila manjša količina prepovedane droge odvzeta dvema osebama, na območju Kranja pa vozniku osebnega avtomobila in potniku v tem vozilu, poroča PU Kranj.