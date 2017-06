Na Gorenjskem tri nesreče

RADOVLJICA – Včeraj so policisti obravnavali prijave o treh prometnih nesrečah.

Prva se je zgodila na avtocestnem počivališču v Radovljici, ko je zgodaj zjutraj zaradi nepravilnega premika voznik tovornega vozila s priklopnim vozilom poškodoval tri druga vozila.

Popoldne so prejeli prijavo nesreče, ki naj bi se že v nedeljo zgodila na Škofjeloški cesti, v kateri se je po trčenju z neznano voznico osebnega avtomobila lažje poškodoval mopedist. Udeleženca sta po trčenju govorila, podatkov pa si nista izmenjala. Kranjski policisti ob tem pojasnjujejo, da je to velikokrat okoliščina, ki po nepotrebnem otežuje preiskovanje okoliščin nesreče in iskanje udeleženih v nesreči ter bistveno daljša čas postopkov.

Ob tem svetujejo, naj si udeleženci ob nesrečah vedno izmenjajo vsaj osnovne podatke (ime, priimek, naslov, telefonska številka, podatki o vozilu) in situacijo fotografirajo tudi, če niso poškodovani in če škoda na prvi pogled ni nastala. Pogosti so namreč zgodi, da udeleženci kasneje iščejo zdravniško pomoč ali šele po bolj temeljitem pregledu ugotovijo škodo in se odločijo za pozno prijavo.

Tretja nesreča se je zgodila pozno popoldne, ko je na Jesenicah sam padel mlajši kolesar in se lažje poškodoval.