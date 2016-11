Na glavo mu je padla veja

KOČEVJE – V četrtek ob 12.36 je pri delu v gozdu delavcu padla veja na glavo in ga poškodovala, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

V kočevskem zdravstvenem domu so ga oskrbeli in pripravili za helikopterski prevoz. Dežurna ekipa reševalcev helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika in posadka s helikopterjem LPE sta ga prepeljali v UKC Ljubljana na nadaljnje zdravljenje.