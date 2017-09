Na dom prišla tri dekleta iz zdravstvenega doma? Resnica je bila daleč od tega

LUCIJA – V sredo popoldne so policisti dobili prijavo, da so v Luciji k starejši ženski na dom prišla tri dekleta, in sicer pod pretvezo, da so fizioterapevtke iz zdravstvenega doma da in ji bodo predavale. Medtem ko sta ji dve 'predavali', ji je tretja iz sosednje sobe ukradla 300 evrov. To je oškodovanka sicer ugotovila, vendar so tatice pobegnile, so sporočili iz PU Koper.