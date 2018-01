Na Dolenjskem vozili pijani

NOVO MESTO, BREŽICE – V noči na soboto so črnomeljski policisti pri Lokvah ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 30-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,90 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o vožnji pod vplivom alkohola seznanili sodišče.

V soboto popoldne se je v Brežicah zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov. Policisti so ugotovili, da je nesrečo povzročil 19-letni voznik, ki je zaradi neupoštevanja pravil o prednosti trčil v avtomobil, ki ga je vozila 57-letna voznica. V nesreči se ni nihče poškodoval, je pa nastala večja premoženjska škoda na vozilih. Policisti so povzročitelju nesreče izdali plačilni nalog. Prav tako so zaradi kršitve izdali plačilni nalog 57-letni voznici, ki je imela v litru izdihanega zraka 0,45 miligrama alkohola.

Brežiški policisti so v noči na nedeljo na Bizeljski cesti ustavili 21-letnega voznika osebnega avtomobila. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.