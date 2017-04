Na derbiju: poškodovanih šest policistov, k zdravniku tudi mladoletnik

LJUBLJANA – Sobotni derbi med Olimpijo in Mariborom je ostal neodločen, a vroče krvi med navijači kljub temu ni manjkalo. Zaradi izgredov na stožiškem stadionu je bilo poškodovanih šest policistov in en navijač. Zaradi uporabe pirotehničnih sredstev pa so morali zdravniki priskočiti na pomoč navijaču in mladoletni osebi.

Na sobotnem obračunu med NK Maribor in NK Olimpijo so policisti na stadionu Stožice zaradi kršitve javnega reda in miru štirim osebam izdali plačilne naloge, dve osebi so pridržali do konca prireditve, eni od teh je bila izdana tudi odločba o prepovedi udeležbe na športnih prireditvah za obdobje dveh let, so sporočili iz PU Ljubljana.

Kršitevam ni videti konca

V sporočilu za javnost so zapisali, da so dvema kršiteljema zaradi pirotehničnih sredstev izali plačilni nalog, enemu navijaču pa zaradi zaradi kršitve zakona o zasebnem varovanju. Na tekmi pa so očitno navijači uporabljali tudi prepovedano drogo. Zoper štiri kršitelje bo zaradi kršitev zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami izveden hitri postopek.

Ob koncu prvega polčasa je na stadionu prišlo do kršitev javnega reda in miru na obeh tribunah z organiziranimi navijači. Organizirani navijači so podrli varovalne ograje in se napotili proti tribuni z drugimi gledalci. Zaradi vzpostavitve javnega reda in miru so policisti pri posredovanju uporabili tudi prisilna sredstva, ki pa so se jim navijači aktivno upirali in v policiste metali različne predmete, ki so jih imeli pri roki. Pri tem je bilo lažje poškodovanih kar šest policistov.

Na pomoč tudi mladoletnemu

Zaradi uporabe pirotehničnega sredstva drugega navijača pa je bil poškodovan tudi eden izmed navijačev na tribuni gostujočih organizatorjev. Ta je po zdravniški oskrbi ostal na prireditvi. Prav tako je bila poškodovana še ena oseba na tribuni domačih organiziranih navijačev. Zaradi vdihovanja plina pirotehničnih sredstev pa je morala zdravniška ekipa priskočiti na pomoč mladoletni osebi, ki jo je obšla slabost. Po zdravniški oskrbi je skupaj z zakonitim zastopnikom ostala do konca tekme.