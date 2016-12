Na Delavski ulici jo je zjutraj zadušil

JESENICE - Plameni so zjutraj goltali po Jesenicah, njihove posledice so jemale življenja. Okoli osme ure so gasilce poklicali na Delavsko ulico, kjer je zagorelo v več kot sto let starem objektu z delavce. Zagorelu je v stanovanju starejše gospe, požar pa je opazila soseda in poklicala svojega moža, ki je nesrečno sosedo skušal rešiti. A žal je bilo prepozno. Prepozni so bili tudi gasilci, ki so osebo takoj iznesli iz prostora ter pričeli z oživljanjem do prihoda reševalcev NMP Jesenice. Ti so nadaljevali z oživljanjem, ki pa ni bilo uspešno. Gasilci so požar pogasili ter pregledali in prezračili prostore.

Zadušil se je maček

Nedeljsko jutro pa so sirene gasilcev in reševalcev rezale že dve uri prej, ko je zagorelo na Dobravski ulici v starejši hiši. Po še neraziskanih okoliščinah je do požara, ki je stanovalce pusitl praktično brez vsega. Notranjost je popolnoma pogorela, zadušil se je tudi hišni maček. K sreči, tako nam je povedal lastnik, so tu kruti usodi ušli stanovalci, saj nam je lastnik povedal, da je bil v času požara v službi, hči pa je, kr se je slabo počutila, ostala v službi.

