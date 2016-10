LJUBLJANA – V četrtek ob 15.54 se je v proizvodnem podjetju na Letališki cesti v Ljubljani zgodila delovna nesreča, pri kateri so kovinske cevi padle na dva zaposlena in ju poškodovale, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Reševalci so poškodovana delavca oskrbeli in ju prepeljali v UKC Ljubljana. O dogodku so bile obveščene tudi pristojne službe.